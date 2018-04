Evo chega ao Irã para fechar acordos O presidente boliviano, Evo Morales, viajou ontem ao Irã para definir planos de cooperação durante o encontro que terá com o presidente Mahmoud Ahmadinejad. Esta é sua segunda visita a Teerã, a primeira ocorreu em setembro de 2008. Ahmadinejad havia visitado a Bolívia um ano antes e anunciado um plano de investimentos em vários setores do país. No fim do ano passado, retornou e participou da inauguração de duas fábricas e um hospital. Teerã tem interesse na mineração do lítio boliviano, já que o país detém metade das reservas mundiais do minério.