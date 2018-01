Evo culpa poluição de países ricos por inundações na Bolívia Enquanto os bolivianos sofrem com inundações dos Andes à Amazônia, o presidente Evo Morales culpa a poluição dos países ricos pelo desastre. E alguns especialistas dizem que ele tem razão. As inundações, secas e tempestades que atingem o país mais pobre da América do Sul há três meses foram provocadas pelo El Niño, fenômeno climático natural que supostamente está sendo agravado pelo aquecimento global, segundo climatologistas. A pior inundação em 25 anos na Bolívia matou 35 pessoas e afetou 350 mil, dissolvendo casas feitas com tijolos de barro e arrastando os escassos pertences de pessoas já miseráveis. Evo decretou estado de calamidade nacional nesta semana, depois de visitar o Departamento de Beni, na Amazônia boliviana, para onde confluem rios de todo o país. O presidente culpou os países industrializados pelas enchentes, que "poluem o meio ambiente e mudam o clima". Spencer Wear, autor de The Discovery of Global Warming (A Descoberta do Aquecimento Global) disse que os países pobres são mais suscetíveis às mudanças climáticas. "Ninguém pode dizer que [o El Niño] é causado pelo aquecimento global, mas podemos dizer com certeza que o aquecimento global torna esse tipo de fato mais provável", disse Wear à Reuters.