Evo deve se reeleger com ampla vantagem, mostra pesquisa

LA PAZ - O presidente da Bolívia, Evo Morales, ganharia as eleições do dia 12 com 59% dos votos, 41 pontos a frente do segundo colocado, o empresário Samuel Doria Medina, mostrou uma pesquisa da Equipes Mori divulgada nesta sexta-feira, 3, pelo jornal El Deber, de Santa Cruz.

Se o resultado se confirmar nas urnas, Morales governará a Bolívia até 2020 e se transformará no presidente que mais tempo esteve à frente do país andino.

Ex-líder cocalero, Morales se transformou em 2006 no primeiro presidente indígena da Bolívia. O presidente, 54 anos, adotou reformas de cunho socialista e estatizou boa parte dos recursos naturais do país.

Apesar da Constituição promulgada por Morales em 2009 permitir somente dois mandatos consecutivos, o Tribunal Constitucional aprovou a candidatura dele para um terceiro mandato com o argumento de que o primeiro de seus governos (2006-2010) não entraria no cálculo porque o país foi refundado em 2009 com a nova Carta Magna.

O resultado da pesquisa desta sexta mantém a porcentagem da última pesquisa, divulgada na quarta-feira pela emissora de televisão ATB e realizada pela empresa Ipsos.

A pesquisa desta sexta destacou um aumento nas intenções de voto para Doria Medina (Unidade Democrata), que passou de 13% para 18%, e para o ex-presidente boliviano Jorge Quiroga (2001-2002), candidato do Partido Democrata Cristiano, que subiu um ponto, de 8% para 9%.

A alta de Quiroga é a mais notável. Em três meses ele dobrou a porcentagem de votos que tinha nas primeiras pesquisas.

O ex-prefeito de La Paz, Juan del Granado (Movimento sem Medo), manteve 3% de apoios e o líder indígena Fernando Vargas, do Partido Verde, passou de 1% para 2%. Os indecisos alcançam 10% da população votante segundo a pesquisa, realizada em 104 cidades da Bolívia com 2.046 eleitores com mais de 18 anos. / EFE