Evo: diplomata do Brasil desligou telefone na minha cara O embaixador do Brasil desligou o telefone na cara do presidente boliviano, Evo Morales, por não acreditar que era o governante que falava. "Eu sou o rei da Espanha", teria respondido o diplomata brasileiro. A anedota foi contada pelo próprio Morales ontem durante a apresentação do livro "Os índios no poder", escrito pelo advogado Eusébio Gironda, colaborador do presidente. Morales lembrou que está sempre em reuniões e tem dificuldades para atender as chamadas. "Uma vez telefonou o embaixador do Brasil, depois eu liguei e lhe disse: ''Embaixador, aqui é o Evo''. ''O que?'', respondeu. ''Fala o Evo'', respondi. Ele se irritou: ''Eu sou o rei da Espanha''. E desligou", lembrou o governante. "O pior é que depois o embaixador mudou o número", disse o mandatário, arrancando aplausos da platéia com o chiste. Morales não disse quando ocorreu o incidente nem revelou o nome do diplomata brasileiro. O presidente também contou que não gosta de ser chamado pelo cargo que ocupa, mas prefere mesmo o "nome de batismo" Evo.