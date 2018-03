Evo diz que voltará ao campo se for derrotado em referendo

O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse que está pronto a voltar para o campo - para uma fazenda de plantação de coca - caso seja rejeitado pelos eleitores no referendo de 10 de agosto. Nesta ocasião, os eleitores bolivianos vão decidir se Evo e os governadores dos nove Departamentos (Estados) do país continuarão nos cargos que ocupam. Veja também: Governadores opositores aceitam pleito revogatório na Bolívia O presidente boliviano ainda tem dois anos e meio de mandato pela frente, mas espera se fortalecer frente aos seus adversários conservadores dos governos estaduais com a realização das eleições. O líder esquerdista obteve destaque no cenário político da Bolívia como líder sindical dos camponeses cocaleiros.