Evo e Chávez instalam base binacional Os governos da Bolívia e da Venezuela dão início, nesta semana, à instalação da primeira unidade militar binacional, informou o jornal venezuelano ?El Nuevo País? - de oposição a Hugo Chávez. Segundo o diário, o primeiro Comando Binacional Amazônico terá a liderança conjunta de um coronel boliviano e outro venezuelano. A base será instalada no departamento (província) boliviano de Beni, numa região próxima da fronteira com o Brasil. Caracas se encarregará da maior parte do financiamento da unidade.