Evo é inimigo de Lima, diz chanceler O chanceler peruano, José García Belaúnde, acusou ontem o presidente boliviano, Evo Morales, de ser um "inimigo" do Peru. Segundo Belaúnde, Evo tem uma "vocação messiânica" e acredita que "precisa libertar o povo peruano do governo Alan García". "Ele acha que representa as populações indígenas do seu e dos outros países", disse. Lima acusa La Paz de instigar os recentes protestos indígenas que deixaram 34 mortos no Peru.