Evo exorta Chile a libertar 3 soldados O presidente da Bolívia, Evo Morales, exortou ontem o Chile a libertar três militares bolivianos presos em janeiro após supostamente cruzar armados a fronteira - contestada por La Paz. O apelo foi feito no aniversário de 134 anos do início da Guerra do Pacífico, quando a Bolívia perdeu seu acesso ao mar. Foi a primeira vez que um chefe de Estado boliviano fez uma cerimônia oficial para marcar a data.