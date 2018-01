Evo Morales chega a Pequim para se reunir com líderes chineses O presidente eleito da Bolívia Evo Morales chegou neste domingo a Pequim, em visita de dois dias para se reunir com os principais líderes chineses e afiançar suas relações com o gigante asiático. O avião de Morales aterrissou às 9h15 (23h15 de sábado, no horário de Brasília) no aeroporto da capital chinesa onde foi recebido, com um ramo de flores, por Yang Jiechi, vice-ministro de Exteriores e encarregado do Departamento da América - também foi embaixador nos EUA -, e os embaixadores da Venezuela e Cuba no país asiático. O presidente eleito boliviano abandonou o aeroporto pequinês em uma limusine para dirigir-se à Residência de Chefes de Estado de Diaoyutai. Lá, Morales se reunirá hoje com o conselheiro de Estado Tang Jiaxuan. Fontes da embaixada boliviana em Pequim informaram que Morales também terá um encontro com dirigentes do Partido Comunista da China (PCCh). Na segunda-feira, Morales deve se reunir com o presidente da China, Hu Jintao, no Grande Palácio do Povo, segundo fontes do Ministério de Exteriores. Morales chega à China após uma viagem internacional que o levou, antes de sua posse, a Cuba, Venezuela, Espanha, Bélgica, Holanda e França. Após sua estadia em Pequim, viajará para a África do Sul e o Brasil. A viagem de Morales tem como objetivo eliminar as dúvidas sobre o regime jurídico dos investidores estrangeiros na Bolívia, depois que o presidente eleito defendeu a nacionalização dos recursos naturais, incluindo o gás.