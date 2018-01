Evo Morales encerra visita oficial ao Japão O presidente da Bolívia, Evo Morales, deixou Tóquio nesta quinta-feira, 8, com destino a seu país, encerrando a sua primeira viagem oficial ao Japão, que durou quatro dias. Morales deixou o aeroporto internacional Narita às 14h (2h de Brasília), informaram fontes do Ministério de Relações Exteriores japonês. Nos três dias anteriores, ele se reuniu com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, com o chanceler, Taro Aso, e com empresários japoneses. O objetivo do presidente boliviano no Japão foi principalmente garantir aos investidores internacionais que seu país "é viável" e que o programa de nacionalização não representa uma "desapropriação ou expulsão" das empresas. Imperador Akihito O imperador Akihito, do Japão, se reuniu nesta quinta-feira durante 40 minutos com o presidente da Bolívia, Evo Morales, que considerou "uma honra e um orgulho" ser recebido em audiência no Palácio Imperial. Foi o último ato oficial do presidente boliviano antes de deixar o Japão. Evo Morales chegou ao Palácio Imperial de Tóquio e foi recebido pelo imperador, de 73 anos. "Muitíssimo obrigado por me receber, é uma honra e um orgulho", disse o presidente boliviano ao imperador japonês. Após a saudação, Akihito, vestido com traje preto, e Morales, com sua jaqueta boliviana com motivos indígenas, entraram no palácio. A entrevista coletiva de Morales no Clube de Imprensa do Japão foi cancelada. O presidente boliviano antecipou seu retorno devido às condições meteorológicas.