Evo Morales quebra o nariz jogando futebol O presidente da Bolívia, Evo Morales, quebrou o nariz jogando futebol neste final de semana. O time de Morales estava enfrentando o Guerrilleros de Independencia, time da região rural de Cochabamba. Morales sofreu a lesão ao ser derrubado pelo goleiro do time adversário. Morales foi tratado em uma clínica local e terá de passar dois dias em repouso, informou o gabinete da Presidência. "No minuto 32 da partida, quando os times empatavam em 2 a 2, o goleiro do time local cometeu uma falta contra o Presidente da República, provocando uma lesão no seu nariz", informou um comunicado do gabinete. Peladas A lesão deve tirar Morales da partida do próximo domingo entre representantes do governo e convidados especiais para a inauguração da Assembléia Constituinte da Bolívia. Espera-se, na partida amistosa, a presença dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Venezuela, Hugo Chávez. Morales, a exemplo de Lula, é fanático por futebol e costuma jogar peladas nos finais de semana.