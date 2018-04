Evo Morales se encontra com mineiro boliviano resgatado no Chile

Prossegue no Chile a maior operação de resgate da história da mineração, e 12 dos 33 mineiros já estão na superfície.

O presidente da Bolívia, Evo Morales, chegou nesta quarta-feira à mina San José para encontrar-se com seu par chileno, Sebastián Piñera, e com Carlos Mamani, o mineiro boliviano que estava em seu primeiro dia de trabalho quando houve o desabamento. Ele recebeu de Morales uma oferta para trabalhar na estatal boliviana de petróleo.

O ministro da Saúde chileno, Jaime Mañalich, disse que Mamani está "muito bem" e liberado pelos médicos para retornar à Bolívia.

Enquanto isso, os resgates prosseguiam na mina na manhã desta quarta-feira. Edison Peña, 34, foi o 12º mineiro a sair à superfície, depois de Jorge Galleguillos e Alex Vega.

Horas antes, o nono mineiro resgatado Mario Gomez caiu de joelhos e rezou em voz baixa após chegar à superfície.

"Estou de volta à vida", disse Gomez, de 63 anos, o mais velho dos 33 homens presos há dois meses em uma mina no norte do país.

Gomez, de 63 anos, sofre de hipertensão e silicose, doença respiratória comum entre mineiros, e foi retirado usando uma máscara de oxigênio.

Segundo Mañalich, todos os trabalhadores resgatados estão se recuperando bem. Eles estão sendo levados de helicóptero ao hospital de Copiapó, onde devem ser monitorados por 48 horas.

Óculos escuros

Florencio Avalos foi o primeiro a chegar à superfície à 0h10 local (mesmo horário de Brasília), após ser içado de 624 metros de profundidade numa cápsula. Em seguida, saíram Mario Sepulveda, Juan Illanes, o único estrangeiro do grupo, o boliviano Carlos Mamani, e o mais novo de todos, Jimmy Sanchez, de 19 anos, pai de um bebê de quatro meses.

O sexto mineiro foi Osmán Araya, que chorou ao abraçar a esposa Angélica. Em seguida, foi resgatado José Ojeda, autor do bilhete encontrado no dia 22 de agosto, 17 dias após o acidente. A nota afirmava que os mineiros estavam vivos.

O oitavo trabalhador a sair da mina foi Claudio Yanez, que foi recebido por sua noiva, Cristina Nunez. Eles decidiram se casar depois do acidente.

Os mineiros resgatados aparentavam disposição e usavam óculos escuros. Eles foram recebidos com entusiasmo por familiares e pelo presidente chileno, Sebastián Piñera.

Avalos, Sepulveda e Illanes foram escolhidos para encabeçar a lista por serem os mais fortes do grupo - logo, estariam mais capacitados para lidar com eventuais dificuldades na subida.

Antes, às 23h15 locais de quarta-feira (mesmo horário de Brasília), um técnico desceu até o local onde estão os mineiros. Ele analisou o estado do túnel e deu o aval para o início do resgate. Dois paramédicos também estão reunidos com os mineiros e ajudam na operação.

Bênção

Logo após a saída de Avalos, Piñera disse em discurso que o resgate era um milagre. Sorridente, ele agradeceu os especialistas que viabilizaram a operação.

Lembrando o terremoto que atingiu o país em fevereiro, o presidente disse que os mineiros mostraram que, "quando o Chile está unido, somos capazes de fazer coisas extraordinárias".

"O país mostra a sua verdadeira alma, mostra do que é capaz quando enfrentamos adversidades." Mas Piñera ponderou: "Isso não terá terminado até que os 33 estiverem fora".

Último mineiro

O último homem a ser retirado deve ser Luis Urzua, 54. Ele é considerado o líder dos mineiros e teve participação crucial nos primeiros dias que sucederam o acidente, quando o grupo teve de racionar comida para sobreviver.

Correspondentes no local afirmam que há um sentimento de alvoroço no acampamento. Jornalistas do mundo todo foram até a mina de San José esperar a saída dos mineiros.