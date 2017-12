Evo Morales tem apoio de 81% da população boliviana O apoio ao presidente da Bolívia, Evo Morales, a seis dias da eleição para a formação da Assembléia Constituinte, se mantém em 81%, ou seja, de cada dez bolivianos oito apóiam a gestão do atual governo. Uma pesquisa realizada pela empresa Equipos Mori, e divulgada nesta terça-feira, mostra ainda que 94% da população boliviana apóia a nacionalização do setor de petróleo do país e que 72% defende a presença de médicos cubanos, que oferecem atendimento gratuito, segundo informou a agência nacional de comunicação do governo boliviano.