Evo promulgará hoje referendo revogatório O presidente boliviano, Evo Morales, promulgará hoje a lei de referendo revogatório de seu mandato, do vice-presidente e dos nove governadores do país - dos quais seis são opositores. O anúncio foi feito ontem pelo vice-ministro de Coordenação Governamental, Héctor Arce. Segundo ele, Evo aceitou o referendo para que "o povo decida mediante seu voto quem fica e quem vai". O projeto de lei para a realização do referendo foi aprovado na quinta-feira pelo Congresso.