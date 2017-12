Ex-adversário de Bush quer deixar partido O senador republicano John McCain, ex-adversário do presidente George W. Bush na disputa pela Casa Branca, está pensando em abandonar o Partido Republicano e apresentar-se à próxima eleição como independente, publicou hoje o jornal The Washington Post. Segundo o jornal, a saída de McCain do partido não é iminente, mas ele não esconde suas divergências com Bush sobre temas como a defesa e a reforma do financiamento eleitoral.