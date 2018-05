Ex-agente chileno é encontrado morto na Argentina

"(O corpo de Arancibia Clavel) foi encontrado por uma pessoa que se identificou como o afilhado. O encarregado (do edifício) chamou a polícia e a mim", contou Guillermo Eisler, advogado do consórcio que administra o edifício. Peritos da polícia argentina trabalham no apartamento onde morava Arancibia Clavel no centro de Buenos Aires, segundo imagens divulgadas pela televisão local. Também foi ao local a vice-ministra de Segurança, Cristina Camaño, que se retirou sem fazer declarações.

Segundo o testemunho de Eisler, que disse ter entrado no apartamento, o corpo do ex-agente tinha várias punhaladas nas costas, no peito, na região da mandíbula, no pescoço e nas mãos. "Havia sangue por todos os lados", relatou. O advogado disse que aparentemente a porta do apartamento não havia sido forçada, pelo que se supõe que o agressor era conhecido da família. De acordo com o parente do ex-agente chileno, havia sumido um cofre onde era guardado dinheiro.

Arancibia Clavel, um ex-agente civil da Direção de Inteligência Nacional (DINA), foi condenado pela justiça argentina por sua participação no atentado que matou Prats - ministro do Interior e comandante do Exército durante a presidência de Salvador Allende - e sua mulher, em 30 de outubro de 1974, quando eles chegavam de automóvel ao apartamento do casal em Buenos Aires.

Prats e sua esposa abandonaram o Chile quatro dias depois do golpe militar liderado por Augusto Pinochet contra o presidente socialista Allende, em 11 de setembro de 1973. Arancibia Clavel, de 66 anos, foi condenado à prisão perpétua em 2004, mas depois teve a pena revista e reduzida, sendo solto. Atualmente, tinha uma frota de táxis. As informações são da Associated Press.