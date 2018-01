Ex-agente do FBI indiciado por ajudar espiã chinesa Um ex-agente do FBI, a polícia federal americana, foi indiciado sob acusações de grave negligência e fraude, por permitir que sua amante tivesse acesso a segredos que ela, depois, repassou à China. O indiciamento, por um grande júri, confirma as acusações contra James Smith no caso da suposta agente secreta chinesa Katrina Leung. Smith teria recrutado Leung em 1982, para ser uma agente do FBI e fornecer informações sobre a China, e os dois deram início a um caso. Os promotores dizem que Leung retirou material secreto da maleta de Smith, quando ele a visitou em casa, e passou as informações para agentes chineses. Todas as acusações contra Smith - que envolvem negligência, por ter removido material secreto do escritório, e fraude, por não ter explicado aos superiores a natureza de seu relacionamento com Leung - podem levar a uma condenação de até 40 anos. O advogado de Smith diz que ele é inocente. Os advogados de Leung dizem que não foram comunicados de nenhum indiciamento contra ela. Smith, de 59 anos, passou 30 anos no FBI, a maior parte deles como agente de contra-espionagem, especializado em China. Ele se aposentou há três anos, foi preso e solto sob fiança. Katrina Leung é uma socialite de Los Angeles, e está presa desde 9 de abril. Ela era tida como uma fonte de alta importância pelo FBI, tendo recebido, por serviços prestados, US$ 1,7 milhão. Smith e Leung são casados, mas não um com o outro. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.