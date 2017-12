Ex-agente do FBI mata dois colegas e se suicida em NY Um ex-agente do FBI (polícia federal americana), que atualmente trabalhava na unidade contra fraudes das empresas seguradoras Empire Blue Cross e Blue Shield, assassinou a tiros dois companheiros de trabalho e depois de suicidou em pleno centro de Nova York. Os disparos ocorreram por volta das 8h20 (horário local) de hoje, em um prédio da Broadway, próximo à Rua 40, no coração de Manhattan, onde começa o distrito de teatros. No local funciona um escritório da Empire Blue Cross e da Blue Shield. A porta-voz da empresa, Soraya Rodríguez, se negou a fornecer maiores detalhes. Kerin McCue, locutor de notícias da emissora de rádio WOR, instalada no mesmo prédio, disse que logo após o início do tiroteio, funcionários de segurança instruíram as pessoas que trabalham no local a não saírem de seus escritórios. A frente do prédio e parte da Avenida Broadway foram isoladas pela polícia, causando transtorno aos motoristas e impedindo que as pessoas chegassem a seus locais de trabalho.