Ex-aliado de Barak anuncia candidatura O general Benjamin Ben-Eliezer, ex-aliado do primeiro-ministro em exercício Ehud Barak, anunciou hoje sua candidatura à presidência do Partido Trabalhista israelense. Ben-Eliezer, que ocupou o cargo de ministro das Comunicações no governo Barak, integra a ala mais intransigente com os palestino dentro do partido. Ele foi o segundo político a anunciar sua candidatura, depois do presidente do Parlamento, Avraham Burg, de tendência mais moderada. Durante o anúncio de sua candidatura, Ben-Eliezer prometeu reabilitar o partido, hoje dominado pelo desalento depois da derrota avassaladora para o direitista Likud. "Decidi candidatar-me para a presidência do Partido Trabalhista devido à difícil situação em que nos encontramos depois do forte golpe que recebemos nas eleições", declarou. Ben-Eliezer, que nasceu no Iraque e é deputado há 18 anos, já exerceu também o cargo de ministro da Habitação. Antes, permanecera 30 anos no Exército, finalizando, em 1983, como coordenador das atividades militares nos territórios palestinos. Outros dois trabalhistas, os ministros de Gabinete, Haim Ramon, e das Relações Exteriores, Shlomo Ben-Ami, afirmaram hoje estar considerando a possibilidade de se candidatar. Ainda não foi fixada uma data para as eleições partidárias. Ao mesmo tempo, continua incerto o futuro político de Barak. Imediatamente após as eleições, ele disse que planejava renunciar à presidência do partido e a seu posto no Parlamento. Atualmente, ele analisa uma oferta do primeiro-ministro eleito Ariel Sharon para ocupar o ministério da Defesa do novo governo.