Ex-alto chefe militar dos EUA viaja a Cuba O ex-chefe do Comando Sul dos Estados Unidos Charles Wilhelm viajou nesta quarta-feira a Cuba para reunir-se com chefes militares da ilha comunista, informou o The Miami Herald em sua edição desta quarta-feira. Wilhelm, um general quatro estrelas que passou para a reserva no ano passado, é a figura militar norte-americana de mais alta patente a visitar Cuba nos últimos tempos. "Já organizamos viagens parecidas antes, mas nunca com alguém do nível de Wilhelm", declarou o diretor do Centro de Informação para a Defesa, o ex-coronel Dan Smith. "Cuba não é mais ma ameaça para nós nem para ninguém", afirmou ele, que é veterano da guerra do Vietnã. O Departamento de Estado norte-americano disse que os contatos militares entre Cuba e os Estados Unidos são muito pouco freqüentes: "É um general da reserva que viaja a Cuba em visita privada e como cidadão privado. Ponto", afirma um comunicado departamental.