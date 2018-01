Ex-aluno reprovado é preso após manter 25 alunos como reféns Depois de mais de três horas de tensão, uma unidadade de elite da polícia espanhola conseguiu deter o seqüestrador de 25 alunos, entre 11 e 12 anos, em uma escola da localidade de L´ Hospitalet de Llobregat, um subúrbio de Barcelona. O agressor foi identificado com "um ex-aluno reprovado" da escola, de 16 anos. Ele invadiu o estabelecimento pela porta principal por volta de 16h00 GMT (14h00 de Brasília). Encapuzado e armado de uma navalha, entrou numa das classes e ameaçou ferir a professora. Pouco depois, exigiu um milhão de euros (US$ 950 mil) para libertá-los ilesos. Unidades policiais chegaram imediatamente ao local. Isolaram o prédio e o desocuparam, retirando os demais alunos, professores e funcionários. Montaram numa escola próxima uma área para atendimento médico e psicológico de emergência a alunos e parentes. Após exaustiva negociação, o seqüestrador concordou em libertar 16 alunos, que, ao sair, não apresentavam nenhum ferimento. "Estavam apenas muito assustados e receberam, por isso, aconselhamento psicológico", disse um agente que recebeu os garotos. A unidade de elite da polícia espanhola entrou na classe quando o seqüestrador ainda retinha quatro alunos em cativeiro. "A operação policial foi um êxito total", disse aliviado o ministro do Interior espanhol, Angel Acebes. "Ninguém ficou ferido, congratulo-me com os agentes." Fora da escola, os parentes das crianças viviam momentos de grande apreensão. Um dos pais sentiu-se mal e teve de ser levado às pressas a um hospital da região. Uma grande multidão se formou em torno do cordão de isolamento. Alguns moradores tentaram parar um carro da polícia que, acreditavam, transportava o seqüestrador. Mas, por medida de precaução, os policiais mantiveram o rapaz no interior do prédio, esperando uma redução da tensão e da revolta.