Ex-amante de Diana nega ser pai de Harry O ex-amante da princesa Diana, James Hewitt, desmentiu hoje, publicamente, pela primeira vez, ser pai do príncipe Harry, em uma entrevista ao tablóide Sunday Mirror. "Sei dos rumores sobre ser parecido com Harry. E não me preocupa estas especulações. Apesar de ter ficado muito tempo com Diana não sou pai de Harry". A relação entre a princesa e Hewitt, explicou ele, começou em 1986, quando Harry tinha dois anos. A versão ganha respaldo em um livro recentemente publicado sobre Diana pelo ex-guardacostas da princesa, Ken Wharfe. As especulações sobre a suposta paternidade e Hewitt se apoiam na semelhança dele com Harry. Ambos tem a pele corada e se falam regularmente. As especulções maliciosas tomaram corpo semana passada, quando se publicaram imagens do príncipe durante seu aniversário de 18 anos. Nas imagens divulgadas pelo fotógrafo Mario Testino, as semelhanças com Hewitt são notáveis. Assim, os tablóides ingleses ainda se perguntam, apesar de tudo, se Hewitt é o pai de Harry.