Ex-amante de Diana preso por atacar um fotógrafo James Hewitt, o ex-amante da princesa Diana, foi preso depois de supostamente atacar um fotógrafo, noticiou hoje um jornal londrino. The Evening Standard disse que Hewitt, de 45 anos, foi detido pela polícia depois de uma briga na porta de sua casa, durante a noite. A Polícia Metropolitana confirmou apenas que um homem de 45 anos foi preso sob suspeita de atacar um fotógrafo, no chique bairro londrino de South Kensigton. Ainda segundo polícia, ele foi interrogado e libertado depois de pagar fiança. Hewitt, um ex-oficial da cavalaria, foi taxado de ?rato? pela imprensa britânica depois de publicar um livro em que discute seu relacionamento com a princesa, que morreu em um acidente de carro em 1997. Em dezembro de 2002, ele voltou a receber epítetos nada elogiosos quando disse que poderia vender as cartas de amor que Diana lhe escreveu durante a Guerra do Golfo, em 1991. No ano passado, foi contratado pela rede de TV norte-americana Fox para cobrir a guerra do Iraque, mas foi demitido depois de uma semana, sob a alegação de ter faltado a encontro agendado com a imprensa britânica. Domingo, ele foi declarado o vencedor do reality show inglês Back to Reality.