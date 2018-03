Ex-assessor de Clinton vê guerra iminente com a Coréia O ex-secretário da Defesa dos EUA durante a administração de Bill Clinton, William Perry, alertou que os Estados Unidos poderão se ver envolvidos numa guerra com a Coréia do Norte ainda neste ano, por conta do suposto programa de armas nucleares de Pyongyang. Segundo Perry, a questão fundamental é se a Coréia do Norte começou a reprocessar bastões de combustível nuclear, passo que pode levar à construção de armas atômicas. ?Se a Coréia do Norte passar ao processamento, estaremos a caminho da guerra?, disse ele ao Washington Post.