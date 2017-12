Ex-assessor de Saddam coordena ações da Al-Qaeda, dizem EUA Acredita-se que alto assessor de Saddam Hussein esteja atuando ao lado da rede terrorista Al-Qaeda, coordenando ataques no Iraque, diz uma autoridade militar americana, sob condição de não ter o nome revelado. Segundo essa autoridade, dois membros capturados do grupo Ansar al-Islam, tido como braço da Al-Qaeda no Iraque, identificaram Izzat Ibrahim al-Douri como a força por trás de alguns dos ataques recentes. Ao mesmo tempo, o subsecretário de Estado John Bolton disse acreditar que a Al-Qaeda tem parte da culpa pelo recente surto de atentados, incluindo o que atingiu a Cruz Vermelha em Bagdá. Al-Douri é o número 6 na lista dos 55 iraquianos mais procurados, elaborada sob a forma de um baralho pelo governo americano. Ele era o vice-presidente do Conselho de Comando Revolucionário de Saddam Hussein. Era um dos poucos confidentes pessoais do ditador, e sogro de Udai, filho de Saddam.