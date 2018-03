Ex-assessor de Trump entregará documentos a investigação sobre Rússia no Senado

WASHINGTON - O ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca Michael Flynn irá entregar documentos de seus negócios para o Comitê de Inteligência do Senado, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

Segundo essa pessoa, Flynn começará a entregar, na próxima semana, registros exigidos pelos senadores sobre duas empresas controladas por ele, bem como documentos pessoais.

Esses registros foram pedidos pelo Senado como parte de uma investigação sobre uma possível interferência russa nas eleições presidenciais americanas do ano passado, incluindo questões sobre se pessoas próximas ao presidente Donald Trump teriam contactado autoridades de Moscou.

Inicialmente, Flynn se recusou a cooperar com uma intimação do Senado, reivindicando seu direito constitucional contra a autoincriminação, de acordo com a Quinta Emenda. Dow Jones Newswires.