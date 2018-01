Ex-assessor diz que divórcio com Diana deixou Charles sem dinheiro A falecida princesa Diana teria deixado seu marido, o príncipe Charles, "sem um tostão no bolso" quando ambos se divorciaram, em 1996. A revelação foi feita por Geoffrey Bignell, ex-assessor financeiro do herdeiro da Coroa britânica, em matéria publicada hoje pelo jornal The Sunday Telegraph. Mais: por conta de sua "penúria", Charles teve de contrair dívidas (ainda não quitadas) com sua mãe, a rainha Elizabeth II. O príncipe não quis comentar a reportagem. O casamento de Charles com a Lady Di terminou em 1992. O divórcio, porém, foi assinado quatro anos depois, em 28 de agosto de 1996 - um ano antes de Diana morrer, com seu namorado Dodi Al Fayed, num acidente de carro em Paris. A princesa recebeu de Charles, por conta do divórcio, 17,5 milhões de libras (o equivalente a cerca de R$ 97 milhões). "Para que ele (Charles) pudesse pagar essa quantia, em dinheiro, teve de liquidar tudo, todos os seus investimentos. Diana levou todo o dinheiro dele. O príncipe não dispunha de qualquer fortuna pessoal", garantiu ao jornal o assessor, que serviu o príncipe de Gales por dez anos e acabou perdendo o emprego por conta do divórcio do "patrão." Descasado e sem dinheiro, Charles, ainda segundo Bignell, teve de recorrer à mãe, Elizabeth II, para continuar mantendo o nível de vida de um nobre. Para tanto, a rainha da Inglaterra emprestou ao filho "vários milhões de libras" que o herdeiro ainda está lhe devendo. Ao contrário da rainha e de seu marido, o duque de Edimburgo - sustentados pelos impostos públicos -, as receitas dos herdeiros à Coroa vêm, desde o século 14, do Ducado de Cornuália uma propriedade real, no sudoeste da Grã-Bretanha, responsável por investimentos financeiros. No último ano fiscal, aliás, as receitas do príncipe - que mantém um polêmico namoro com sua antiga amiga Camilla Parker Bowles - cresceu de 3,5 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) para 18 milhões de euros (R$ 66,4 milhões).