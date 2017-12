Ex-bancária lança site sobre discriminação sexual Amy Segal, ex-funcionária da J.P. Morgan Chase & Co., lançou nesta quarta feira um site com conteúdo voltado para discriminação sexual nos locais de trabalho. Há um mês, ela processou o banco onde trabalhava sob a alegação de que fora demitida por discriminação. O site (www.womennonwall.com) contém informações sobre as decisões tomadas pelas comissões de processo das empresas e as decisões da Justiça relacionadas com a discriminação. A página está ligada à Comissão de Iguais Oportunidades de Trabalho, instituição norte-americana especializada em treinar executivos e gerentes na criação de locais de trabalho justos. No primeiro dia no ar, o site não foi procurado por nenhuma empresa de controle e segurança de conteúdo. A criadora do site diz que seu objetivo é oferecer informações e pesquisas para mulheres que se sentem discriminadas. "Eu espero que o site também encoraje mais pessoas a apresentarem suas queixas".