Ex-bispo católico admite abuso de menor na Noruega

"A Igreja Católica na Noruega está em choque após ser revelado que o ex-bispo Muller de Trondheim (no sul do país) admitiu a culpa pelo abuso sexual de um menor e disse que por isso ele deixou seu posto no ano passado", afirmou a Igreja em comunicado.

O jornal norueguês Adresseavisen, que divulgou a história, disse que o abuso ocorreu há mais de 20 anos, quando Muller era padre em Trondheim. A vítima era um garoto membro do coro, que agora tem cerca de 30 anos e já recebeu indenização da Igreja Católica pelo abuso, segundo o diário. As informações são da Dow Jones.