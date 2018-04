Ex-campeão de xadrez Kasparov pega cinco dias de prisão

Um tribunal moscovita condenou o ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov a cinco dias de prisão, por encabeçar um protesto de oposição ao presidente Vladimir Putin. Ex-enxadrista Kasparov é autuado por ato anti-Putin Kasparov estava entre as dezenas de manifestantes detidos depois que a tropa de choque da polícia entrou em conflito com opositores do Kremlin, após uma passeata que reuniu vários milhares de manifestantes. "O que vocês ouviram é tudo mentira", disse Kasparov, após a leitura da sentença. "O testemunho é contraditório. Não houve uma única palavra verdadeira". Dois policiais do choque testemunharam em juízo que haviam recebido ordens diretas para prender Kasparov, um dos críticos mais ferozes de Putin. Um dos policiais reconheceu haver contradições nos relatórios que apresentou. Kasparov foi indiciado por organizar uma passeata não-autorizada "de pelo menos 1,5 mil pessoas contra o presidente Vladimir Putin", de gritar frases contra o governo e de resistir à prisão. "Isto é Justiça encomendada a domicílio", disse a advogada do enxadrista, Olga Mikhalova. Um dos manifestantes, Sergei Konstantinov, foi espancado no tribunal e carregado, inconsciente, por quatro policiais, disse sua mulher, Yekaterina.