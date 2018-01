Ex-campeão mundial de xadrez Bob Fischer preso no Japão Depois de décadas longe dos olhos do público e procurado pela Justiça americana, o ex-campeão mundial de xadrez Bob Fischer - considerado por muitos o melhor enxadrista de todos os tempos - foi preso por autoridades japonesas depois de supostamente tentar deixar o país com um passaporte vencido. Fischer, de 61 anos, tentava embarcar num vôo para as Filipinas e poderá ser extraditado. Ele é procurado nos Estados Unidos por ter jogado um torneio de xadrez na então Iugoslávia, em 1992, quando o país se encontrava sob sanções internacionais. Tido por muitos como o melhor jogador de xadrez da história, Bob Fischer tornou-se grande mestre aos 15 anos de idade e um herói dos tempos da guerra fria quando derrotou o então campeão mundial Boris Spassky, soviético, em 1972. A vitória de Fischer teve grande peso simbólico, sendo interpretada como um triunfo do esforço individual americano contra a massificação soviética. A disputa também foi marcada pela excentricidade de Fischer, que reclamava até do reflexo das luzes da sala no tabuleiro. Ele abandonou o título em 1975, quando a Federação Internacional de Xadrez se recusou a atender às exigências que fazia para jogar. Bob Fischer ressurgiu no cenário internacional em 1992, quando disputou uma revanche contra Spassky por US$ 3,35 milhões. Fischer derrotou o antigo rival por 10 jogos a 5. Ele desapareceu depois disso.