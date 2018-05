Ex-candidato à presidência mexicana é libertado após sete meses de sequestro O ex-candidato à presidência do México Diego Cevallos foi libertado ontem depois de sete meses de sequestro, um dos mais longos já registrados no México. Durante entrevista, o político afirmou que perdoa seus sequestradores, mas as autoridades têm uma "tarefa pendente" em relação ao crime.