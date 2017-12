Ex-candidato a vice lança pré-candidatura à Casa Branca O ex-senador democrata John Edwards, candidato à Vice-Presidência dos Estados Unidos na chapa de John Kerry em 2004, anunciará nesta quinta-feira sua pré-candidatura nas eleições presidenciais de 2008, informaram hoje seus assessores. Edwards deve fazer o anúncio formal em Nova Orleans, mas os membros de sua campanha se anteciparam e confirmaram pela internet a intenção do senador. Os planos de Edwards foram revelados depois de os responsáveis por sua campanha divulgarem acidentalmente o site de sua candidatura um dia antes do previsto. O site "John Edwards 08", cujo slogan é: "Amanhã começa hoje", foi tirado do ar pouco após ser divulgado. O anúncio dos assessores de Edwards foi feito um dia depois de Joseph Biden, senador democrata por Delaware e uma das principais vozes do partido em questões de política externa, também divulgar sua intenção de disputar o pleito de 2008. A senadora por Nova York Hillary Clinton e o senador por Illinois Barack Obama lideram a lista de favoritos para a candidatura presidencial do Paritdo Democrata, que será decidida no começo de 2008. O mandato do republicano George W. Bush acaba em janeiro de 2009 e a Constituição americana o impede de tentar um terceiro mandato. Também já anunciaram sua intenção de disputar as eleições presidenciais de 2008 outros dois democratas: o governador de Iowa, Tom Vilsack, e o legislador por Ohio Dennis Kucinich, que já tentou concorrer em 2004. No Partido Republicano, o senador John McCain e o ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani já criaram "comitês exploratórios", o primeiro passo para uma candidatura.