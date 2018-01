Ex-candidato Mitt Romney falará sobre corrida presidencial

DETROIT - O candidato republicano à presidência dos EUA em 2012, Mitt Romney, fará um discurso nesta quinta-feira, 3, sobre a corrida presidencial, no momento em que o partido luta para conter o magnata Donald Trump.

O ex-governador de Massachusetts emergiu recentemente como um proeminente crítico do polêmico empresário. Sua possível vitória acendeu o sinal de alerta máximo no establishment republicano, que vê em Trump um frágil oponente diante da democrata Hillary Clinton.

Ele discursará no Instituto Hinckley de Política da Universidade de Utah. Segundo seus assessores, não será um apoio, ou um anúncio de candidatura.

Até agora, os principais oponentes do bilionário que lidera as pesquisas e venceu as prévias em 7 de 11 estados na Superterça, os senadores Ted Cruz e Marco Rubio, não conseguiram superá-lo.

Há alguns dias, em entrevista à Fox News, Mitt Romney reconheceu "a raiva e a frustração que o povo e o país sentem a respeito da falta de progresso" em Washington. "Eles sentem que Washington foi incapaz de fazer seu trabalho", afirmou. /AFP