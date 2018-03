Ex-chanceler da ditadura uruguaia é preso O chanceler da última ditadura uruguaia, Juan Carlos Blanco, foi detido nesta sexta-feira em razão de investigações judiciais sobre o desaparecimento, em 1976, da professora Elena Quinteros, quando a jovem buscava asilo na embaixada da Venezuela. O juiz de primeira instância Eduardo Cavalli indiciou Blanco como "co-autor por privação de liberdade"- um delito inafiançável que prevê uma pena de entre um e cinco anos de prisão. Blanco é a primeira autoridade da ditadura militar, que se prolongou no Uruguai de 1973 a 1985, a ser processado e enviado à prisão pelos tribunais em um caso vinculado a violações aos direitos humanos. Elena Quinteros foi detida pelos militares logo após entrar no jardim da embaixada venezuelana, na qual pretendia obter asilo - o que acabou provocando conflitos entre os funcionários diplomáticos e seus captores. Em razão do episódio, a Venezuela rompeu relações diplomáticas com o Uruguai e só as restabeleceu nove anos depois com o retorno da democracia. Quinteros, uma militaante de esquerda então com 26 anos, é um dos mais de 30 cidadãos uruguaios desaparecidos em seu próprio país durante o regime ditatorial, de um total de mais de 150, a maioria vitimada em território argentino. O indiciamento de Blanco, chanceler do Uruguai entre 1972 e 1976, foi solicitado em fins de maio pela Promotoria, quando o ex-ministro negou perante o juiz ter tido qualquer vínculo com as violações aos direitos humanos enquanto esteve à frente da Chancelaria. O desaparecimento da professora foi um dos casos de maior repercussão internacional devido ao fato de sua prisão ter ocorrido em uma sede diplomática estrangeira e à incansável luta de sua mãe, María Almeida de Quinteros, falecida em 2001 aos 82 anos, para conhecer o paradeiro de sua filha. Blanco foi conduzido hoje à prisão central, que fica no mesmo edifício onde funciona a Chefia de Polícia na capital uruguaia.