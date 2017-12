Ex-chanceler taleban se entrega às autoridades afegãs O ministro das Relações Exteriores do antigo regime Taleban, mulá Abdul Wakil Mutawakil, entregou-se às autoridades afegãs, disseram hoje fontes do Pentágono. Ele é o primeiro funcionário do alto escalão da milícia islâmica a se render. Segundo fontes que pediram anonimato, Mutawakil entregou-se ontem às autoridades afegãs em Kandahar, que, por sua vez, o transferiram à base militar dos EUA, próxima ao aeroporto da cidade, onde permanece detido. A entrega ocorreu no mesmo dia em que as tropas norte-americanas viajaram a um local remoto no leste do Afeganistão para verificar se alguns dirigentes da rede terrorista Al-Qaeda morreram em um ataque com mísseis. Um porta-voz do Comando Central norte-americano, o major Brad Lowell, confirmou que um "ex-chanceler taleban", a quem não identificou, estava sob custódia dos norte-americanos. Mutawakil é o funcionário de mais alto nível capturado até agora, e poderia ajudar nas buscas pelo líder do Taleban, o mulá Mohamed Omar, e por outros dirigentes da milícia. O chanceler era considerado um dos membros moderados do Taleban. Nas semanas posteriores aos atentados terroristas de 11 de setembro nos EUA, ele chegou a ser mencionado como um funcionário que seria aceito pela maioria pashtun afegã como uma alternativa de liderança do regime. Leia o especial