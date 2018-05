Ex-chavista de face moderada

Ollanta Humala

PARTIDO NACIONALISTA PERUANO, DE CENTRO-ESQUERDA

Candidato derrotado em 2006 pelo atual presidente Alan Garcia, Ollanta Humala trocou a retórica radical e a aliança com o venezuelano Hugo Chávez por um discurso conciliador, afeito ao "modelo brasileiro". A antiga camisa polo vermelha deu lugar a um sóbrio terno, enquanto a promessa de manter a economia aberta - com programas de distribuição de renda, taxação de fortunas e um Estado "indutor" do crescimento - suplantou o plano de nacionalização de empresas e confisco de terras. Humala nasceu em 1962, filho de um político comunista e racista, que defendia a superioridade mestiça. Um dos irmãos do candidato, Antauro, ainda advoga a tese do pai. Militar, Humala participou indiretamente da guerra contra o Equador e foi adido na Coreia do Sul, antes de entrar na política.