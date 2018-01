Ex-chefão do tráfico colombiano se diz arrependido O antigo chefe do cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, declarou-se inocente das acusações feitas contra ele na justiça dos Estados Unidos e contou que havia tentado entregar-se em diversas oportunidades antes de ser preso. Durante uma entrevista divulgada por veículos de comunicação colombianos, ele também disse estar arrependido de ter dedicado sua vida ao narcotráfico. "Sinto-me inocente das acusações feitas contra mim, mas vou responder por isso", afirmou em entrevista concedida à rádio colombiana La W e publicada hoje pelo jornal El Tiempo. Rodríguez Orejuela, também conhecido como "o enxadrista" foi extraditado da Colômbia para os EUA na sexta-feira, convertendo-se no maior troféu obtido pelo governo americano na extensa e sangrenta guerra contra as drogas financiada por Washington em solo colombiano.