Ex-chefe da polícia secreta chilena é condenado O chefe da polícia secreta chilena durante a ditadura do general Augusto Pinochet, o general reformado Manuel Contreras, foi condenado a 15 anos de prisão pelo desaparecimento de um preso político. Assim que a sentença foi anunciada, o advogado de Contreras, Juan Carlos Manns, afirmou que iria recorrer. O general reformado, de 77 anos, não quis falar com os repórteres ao deixar o tribunal. Contreras foi libertado em 2001, depois de cumprir uma sentença de sete anos pelo assassinato, cometido em Washington (EUA), de Orlando Letelier. Também foram condenados cinco ex-subordinados de Contreras, a sentenças de prisão que vão de cinco a 15 anos. As sentenças são punição pelo desaparecimento, em 1977, de Carlos Sandoval, um dissidente capturado pelo serviço de segurança então chefiado pelo general. A polícia secreta, conhecida como Dina, é acusada de diversas violações de direitos humanos durante a chamada ?Guerra Suja? chilena. Entre as acusações há o uso generalizado de tortura, execuções de o ?desaparecimento? de centenas de dissidentes. Durante a ditadura de Pinochet (de 1973 a 1990), mais de 3.000 pessoas morreram ou desapareceram por motivos políticos.