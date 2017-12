Ex-chefe de inteligência é condenado à morte no Afeganistão Familiares dos mortos festejaram com gritos de "Deus é grande" quando um tribunal de Cabul emitiu neste sábado uma sentença de morte contra um ex-chefe dos serviços secretos do Afeganistão durante o regime comunista. A comissão de direitos humanos do Afeganistão elogiou a decisão da justiça local contra Asadullah Sarwari como um passo na direção do "fim da impunidade". Trata-se do primeiro caso de julgamento por crimes contra a humanidade ocorrido no Afeganistão. Sarwari assumiu em 1978 o comando do temido serviço secreto afegão, quando o país fazia parte do bloco comunista liderado pela extinta União Soviética. O regime foi caracterizado pela implacável repressão a seus oponentes. Sarwari foi acusado de ordenar centenas de execuções. Ahmad Khalid, filho do réu, disse que Sarwari, de 64 anos, pretende recorrer da decisão. "Na época o governo funcionava como uma máquina e eu era apenas uma parte da engrenagem", alegou o ex-comandante dos serviços secretos. Detido em 1992, depois da queda do regime comunista, ele passou 13 anos na cadeia por causa persistente instabilidade afegã, marcada por sucessivas guerras, antes de ir a julgamento.