Ex-chefe de sucursal da CIA em Milão é preso no Panamá O ex-chefe da sucursal da CIA em Milão, Robert Seldon Lady, está preso no Panamá, anunciou nesta quinta-feira o Ministério da Justiça da Itália. Lady foi condenado à revelia na Itália a oito anos de prisão pelo sequestro do clérigo islâmico Hassan Mustafa Osama Nasr, dez anos atrás.