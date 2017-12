Ex-chefe do exército de Menem está em liberdade O ex-chefe do Exército no governo de Carlos Menem, general Martín Balza, ganhará a liberdade. A justiça revogou o processo e a prisão preventiva por acusação de envolvimento no caso de tráfico de armas para a Croácia e o Equador. O primeiro a ser liberado no mesmo processo foi o ex-presidente Carlos Menem, que passou quase seis meses em prisão domiciliar. O ex-ministro de Economia, Domingo Cavallo, também está sendo processado com as mesmas acusações. Enquanto era ministro, Cavallo era considerado pela Justiça apenas testemunha, sem ter sido convocado para depor. Assim que renunciou ao cargo, Domingo Cavallo foi impedido de viajar porque foi acusado de envolvimento no caso. Agora, ele espera a convocação da Justiça para prestar seu depoimento. Leia o especial