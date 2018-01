Ex-colegas de Bush boicotam churrasco presidencial A maioria dos ex-colegas de universidade do presidente americano, George W. Bush, rejeitou o convite para um churrasco que o mandatário está organizando em comemoração ao 35º aniversário de sua formatura, porque a gestão republicana lhes provoca "repugnância". O escritor californiano Jacques Leslie, um dos convidados, disse que "com a guerra no Iraque, Bush enganou os EUA". "Sua política para o meio ambiente - acrescentou - é um desastre e os atentados aos direitos humanos e aos direitos civis são contínuos. Não estou em condições de trocar um aperto de mãos com ele sem sentir hostilidade". Leslie, como Bush, pertence à turma de formandos de 1968 na Universidade de Yale. Assim como muitos outros ex-colegas do atual mandatário, decidiu não ir ao churrasco organizado na Casa Branca em comemoração ao evento. "Não irei devido à total repugnância que me provoca a forma pela qual Bush governa o país", disse Leslie ao Washington Post. Por sua vez, Stephen Darwall, professor de Ética na Universidade de Michigan, considerou que "devido às tragédias destes dias no Iraque, aceitar um convite (de Bush) me pareceu fora de propósito". Outro companheiro de universidade, Steve Scolnik, atualmente professor de Ciências da Computação na Universidade de Maryland, também boicotou o encontro. "Se Bush fosse um fã de verdade de Yale, teria comparecido às últimas reuniões da turma de 1968 das quais participei", disse. Para Scolnik, o churrasco - programado para maio - não passa de "outro ensaio em preparação para a próxima campanha eleitoral". De outra forma, acrescentou, não se explica que uma refeição ao ar livre na Casa Branca represente para cada participante uma despesa de US$ 150? "Que tipo de cachorro quente oferecerão?", perguntou. Mais um que decidiu aderir ao boicote foi o professor de Palo Alto (Califórnia) Doug McGlashan. O churrasco na Casa Branca foi interpretado por analistas políticos como a última tentativa de reaproximação entre Bush e Yale.