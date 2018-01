Ex-comunistas alemães condenam Muro Ex-comunistas da antiga Alemanha Oriental decidiram nesta segunda-feira partir para uma autocrítica: condenaram energicamente a construção do Muro de Berlim (em 13 de agosto de 1961) e assumiram sua responsabilidade no episódio. "O preço pago para salvar a ex-República Democrática Alemã com esse recurso (o muro) foi um adiamento sem fim da democratização e a adoção de restrições consideráveis às liberdades individuais", lamentou Gabi Zimmer, líder do Partido do Socialismo Democrático (ex-comunista).