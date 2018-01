Ex-diplomata iraniano preso por atentado na Argentina Um ex-embaixador do Irã na Argentina, procurado pelo atentado contra um centro comunitário judaico em Buenos Aires, em 1994, foi preso na Inglaterra. O atentado causou a morte de 85 pessoas. A polícia inglesa, executando um mandado de extradição, prendeu Hade Soleimanpour em sua casa em Durham. Soleimanpour deve comparecer perante um juiz nesta sexta-feira. O mandado alega que o ex-diplomata conspirou para matar pessoas no centro. O governo do Irã nega responsabilidade pelo ataque. O juiz argentino Juan Jose Galeano pediu a prisão. Soleimanpour reside no Reino Unido desde 2002, com um visto de estudante. Ele freqüenta a Universidade de Durham.