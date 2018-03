Ex-diretor do FBI demitido por Trump vai depor no Senado

WASHINGTON - O ex-diretor do FBI, James Comey, demitido na semana passada pelo presidente Donald Trump em meio a investigações sobre a campanha do republicano com o governo russo, concordou em participar de uma audiência aberta no Comitê de Inteligência do Senado no fim do mês.

Comey, que tinha se negado a participar de uma reunião fechado, deve responder perguntas sobre sua demissão e os contatos que manteve com Trump nos primeiros meses da presidência.

Mais cedo, o jornal The New York Times publicou que Trump disse ao chanceler russo, Serguei Lavrov, e ao embaixador de Moscou em Washington, Serguei Kislyak, que a demissão do "louco do FBI" aliviara a pressão sobre ele. / REUTERS