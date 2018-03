Ex-diretor financeiro da Enron entrega-se ao FBI O ex-diretor financeiro da Enron, Andrew Fastow, apresentou-se, esta manhã, ao escritório do Federal Bureau of Investigation (FBI), em Houston, quando foi acusado, formalmente, de lavagem de dinheiro, fraude e outras falcatruas que teriam empurrado a empresa norte-americana para a concordata. Os promotores de acusação informaram que estão tentanto bloquear um total adicional de US$ 11 milhões de ativos que estão no nome de Fastow, enquanto a Securities & Exchange Commission deu entrada a uma ação de fraude civil, com o objetivo de impedir que Fastow atue como executivo em qualquer companhia aberta. Fastow foi acusado de fraudes acionária, bancária, eletrônica e de correspondência, além de lavagem de dinheiro e conspiração em uma queixa protocolada em Houston. O ex-diretor financeiro é apontado como o mentor do esquema que ajudou a Enron a esconder cerca de US$ 1 bilhão em dívidas, antes de ter entrado em concordata em dezembro do ano passado.