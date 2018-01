Ex-dirigente do partido de Saddam é preso no Iraque O ex-chefe do Partido Baath da região de Al-Kut, ao sul de Bagdá, Ghazi Hammud Al-Ubaidi, está sob poder da coalizão, anunciou nesta quarta-feira o o Comando Central dos EUA, em Doha, no Catar. Al-Ubaidi é o número 32 da lista de 55 pessoas procuradas que integravam o governo deposto do ex-presidente iraquiano, Saddam Hussein. Até agora, 20 pessoas foram capturadas da lista encabeçada por Saddam. Veja o especial :