Ex-dirigente iugoslavo viaja rumo ao tribunal de Haia Nikola Sainovic embarcou na manhã desta quinta-feira em um vôo rumo a Haia, na Holanda. Ele é acusado, ao lado do ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic, por crimes de guerra em Kosovo. Junto a Sainovic, ex-vice-primeiro-ministro iugoslavo, de 54 anos, estava outro sérvio, Momcilo Gruban, que também é acusado por crimes contra a humanidade cometidos durante a guerra da Bósnia, em 1992. Ambos vão se apresentar ao Tribunal Penal Internacional (TPI) para a ex-Iugoslávia. Na semana passada, o ex-chefe do Estado Maior do exército iugoslavo, Dragoljub Ojdanic, se entregou ao tribunal em Haia. Outros quatro acusados por crimes de guerra ainda não se entregaram. O ministério da Justiça iugoslavo anunciou que nas próximas semanas Vladimir Kovacevic, Mile Mrksic e Milan Martic, acusados por crimes de guerra durante a guerra da Croácia, entre 91 e 95, irão se entregar ao TPI. O governo iugoslavo prometeu aos acusados que se entregarem voluntariamente ao tribunal o benefício de ficar em liberdade provisória até o início do julgamento. O TPI também pediu a extradição do atual presidente sérvio, Milan Milutinovic, e do ex-ministro do Interior sérvio, Vlajko Stojiljkovic, que se matou há três semanas, depois que foi aprovada uma lei permitindo a extradição de suspeitos de crime de guerra para ser julgado pelo tribunal. Funcionário do governo disseram que Milutinovic não será extraditado antes do término do seu mandato, no final deste ano.