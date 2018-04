Ex-ditador argentino é condenado a 25 anos de prisão

O Tribunal Federal número 1, da localidade de San Martín, em Buenos Aires, considerou Bignone culpado e coautor de 56 casos de sequestro, roubo agravado, privação ilegítima de liberdade e imposição de torturas cometidas no complexo militar Campo de Mayo, o maior da Argentina. Os crimes foram cometidos por Bignone entre 1976 e 1978, quando ele era o segundo responsável no Comando de Institutos Militares do Campo de Mayo.